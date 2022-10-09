В Екатеринбурге женщина показывала голую грудь водителям на дороге

В Екатеринбурге около магазина «Леруа Мерлен» полиция арестовала женщину, которая демонстрировала проезжающим водителям автомобилей обнаженную грудь.

Своим поведением женщина создавала помехи на дороге, так как стриптиз происходил прямо на проезжей части – водители были вынуждены тормозить и объезжать женщину, чтобы ее не сбить.

По предварительной информации, женщина «находилась в неадекватном состоянии». Полиция была вынуждена забрать женщину в участок.