В Екатеринбурге угнали машину скорой помощи вместе с медиками

Будем откровенны: действия «скорой помощи» часто вызывают нарекания. То они долго едут, то не хотят нести носилки по этажам, а мы волнуемся и страдаем.

На этот раз страдать и волноваться пришлось самой бригаде «скорой».

В разгар новогодней ночи 33-летний житель Екатеринбурга позвонил «103» и сообщил, что его подруга упала и получила травму.

«Скорая» приехала достаточно быстро. И обнаружила, что травмы у женщины похожи на следы избиения. Заподозрив звонившего, медики вступили с ним в разговор. Как оказалось, на свою голову.

Молодой человек вытащил из кабины единственного в бригаде мужчину и избил его, после чего затолкал врача и медсестру в машину, сел за руль, пригрозил, что убьет всех, если начнут кричать, включил «мигалку» и дал по газам.

Очевидцы уверяют, что сумасшедший рейс продолжался около получаса, за это время автомобиль неоднократно выезжал на встречку. К счастью для врачей, пьяный угонщик не догадался отобрать у них мобильные телефоны.

Подоспевшая полиция задержала дебошира, который оказался ранее судимым жителем города.