В Екатеринбурге продают вуз

Уральский финансово-юридический институт – частный вуз, занимающий площадь 11 934 квадратных метра, выставлен на торги.

За указанные 500 млн руб. покупатель здания, правда, едва ли найдётся. Как сообщает издание E1.ru, потенциальный новый собственник столкнется с целым набором бюрократических нюансов.

Дело в том, что ни одно помещение, площадью более 10 квадратных метров, новый владелец не сможет ни продать, ни сдать.

Во всяком случае, без соответствующих согласований.

Комментируя ситуацию, эксперт в области аренды коммерческой недвижимости уверяет, что обычно в таких случаях прибегают к разделению площади этажами или частями здания.

При этом изначальная стоимость объекта может упасть больше, чем вдвое.

Торги назначены на 2 июня, но, как уверен эксперт, аукционов будет несколько, и в итоге доли отойдут нескольким заинтересованным лицам и существенно подешевеют.