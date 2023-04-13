В Екатеринбурге кондуктор едва не забил до смерти инвалида

Инцидент произошел на маршруте городского автобуса №54 в Екатеринбурге.

58-летний военный в отставке возвращался из госпиталя вместе со своей супругой. При попытке расплатиться за билет банковской карточкой выяснилось, что карточка заблокирована.

Это так взбесило автобусного кондуктора, что он принялся кричать и выталкивать чету из салона.

«Руслан Владимирович инвалид, он перенес уже три инсульта, плохо видит и с трудом разговаривает, - пояснила позже женщина екатеринбургскому изданию E1.ru, – а когда муж стал доставать справку об инвалидности, кондуктор нанес ему удар в лицо, разбил бровь, принялся избивать».

По словам потерпевших, в этот момент инвалид-инсультник был на волосок от смерти, спасло лишь вмешательство возмущенных пассажиров.

Кто-то из них оплатил проезд за инвалида, кто-то вызвал скорую, на которой Руслана Владимировича доставили в городскую больницу, кто-то помог женщине составить заявление в полицию.

Правоохранительные органы Екатеринбурга уже приступили к сбору сведений о подробностях этого инцидента.