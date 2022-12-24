В Челябинске ребенок пошел выбрасывать мусор и нашел вскрытый гроб с данными умершего

Странная находка обнаружена во дворе челябинского дома. 12-летний мальчик выбрасывал мусор и наткнулся на вскрытый цинковый гроб. На его крышке можно прочитать данные умершего.

Жители дома отмечают, что центра ритуальных служб тут нет. Есть вероятность, что это дело рук сотрудников морга, расположенного в квартале от их дома.

Сейчас причины такой утилизации выясняются специалистами.