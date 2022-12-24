16:00, 24 декабря 2022
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В Челябинске ребенок пошел выбрасывать мусор и нашел вскрытый гроб с данными умершего
12-летний ребенок нашел во дворе гроб с данными умершего.
Странная находка обнаружена во дворе челябинского дома. 12-летний мальчик выбрасывал мусор и наткнулся на вскрытый цинковый гроб. На его крышке можно прочитать данные умершего.
Жители дома отмечают, что центра ритуальных служб тут нет. Есть вероятность, что это дело рук сотрудников морга, расположенного в квартале от их дома.
Сейчас причины такой утилизации выясняются специалистами.