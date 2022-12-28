В Челябинске объявился человек-невидимка

Загадочная история приключилась в канун Нового года с жительницей Челябинска, занимающейся чисткой мебели на дому.

По ее словам, перед выездом на заказ она заметила, что забыла поставить свой автомобиль на сигнализацию. Женщина активизировала систему, прогрела машину, поднялась в квартиру за сумками с инвентарем, вернулась, села и поехала.

Дорога была долгой и требовала сосредоточенности, а потому женщина не сразу обратила внимание на неподвижную фигуру на заднем сидении.

От неожиданности и ужаса ей показалось, что это мертвец. Однако она нашла в себе мужества не выскочить и не побежать, а разобраться в ситуации.

Как выяснилось, мужчина был сильно под хмельком и просто задремал. Каким чудом ему удалось пробраться в салон и при этом оставаться незамеченным в течение почти шести часов - неясно.

Когда владелица машины разбудила человека-невидимку, тот попросил закурить и отвести его домой.

Женщина сочла просьбу неуместной, однако, чтобы поскорее отделаться от незнакомца вызвала ему такси.