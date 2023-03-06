В центре Москвы неизвестные выкинули в снег свежее сердце

Крупный кусок сырого мяса, который позже оказался бычьим сердцем, был обнаружен на одной из московских улиц.

Первой нашла окровавленный орган проходившая мимо местного отделения почты девушка. Она и позвонила в полицию, предупредив, что сердце похоже на человеческое и, может быть специально положено на видном месте, чтобы наблюдать за реакцией прохожих.

«Впрочем, – рассказывает свидетельница корреспондентам MK.ru, когда я присмотрелась – поняла: для человеческого сердца оно слишком большое».

Сотрудники правопорядка сперва не поверили звонящей и приняли её за пранкера. Однако потом все-таки вошли в положение и вызвали на место эксперта-криминалиста.

Экспертиза постановила, что орган принадлежит парнокопытному животному.