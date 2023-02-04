В Бразилии 15 женщин устроили массовую драку из-за малыша, сидевшего на чужом месте в самолете

Пассажирки самолета Сальвадор — Сан-Паулу устроили массовую потасовку в салоне из-за ребенка, который занял чужое место.

5 женщин с одной стороны и 10 с другой дрались, выдергивая друг другу волосы и расцарапывая лица. Экипаж с несколькими пассажирами-мужчинами тщетно пытались разнять их.

Дело в том, что одна из женщин посадила своего малыша на место у окна, которое было предназначено другому пассажиру. Нет информации о том, сделала ли она это намеренно или случайно.

Так как скандал случился до взлета, женщин высадили с борта самолета, а рейс задержали.