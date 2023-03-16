В ближайшее время частота попадания самолетов в зону турбулентности удвоится

Глобальное потепление из-за скопления парниковых газов грозит резко расширить площадь зон турбулентности в районе Атлантики. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на британского специалиста из университета Рединга Изабель Смит.

По мнению специалиста, тепло, скапливающееся в тропосфере, вызывает увеличение температурного градиента со стратосферой.

Из-за этого потоки ветров теряют стабильность, формируют новые нисходящие и восходящие вихревые струи, которые и приводят к неприятной «болтанке».

Современные авиалайнеры сконструированы так, что риск потери управления в зонах турбулентности минимален. Однако регулярная тряска, во-первых, увеличивает скорость износа самолета, во-вторых, крайне негативно воспринимается пассажирами. Как правило, эти зоны улавливают локаторы и пилоты, если это возможно, меняют курс.

Специалисты Редингского университета считают, что примерно через 30 лет количество турбулентных зон над Атлантическим океаном увеличится вдвое.

Диспетчерам придется чаще менять маршруты, которые станут длиннее. И, как следствие, дороже.

Кроме того, более долгие полеты над океаном приведут к увеличению динамики выбросов парниковых газов из-за повышенного расхода топлива.