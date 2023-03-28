В бизнес-центрах Екатеринбурга начали красть мыло

Настоящая напасть преследует бизнес комплекс в Екатеринбурге.

В декабре 2021 года некий Ефим похитил из офисного туалета флакон с жидким мылом, после чего выложил в Сеть видео, в котором пояснил, что совершил этот акт на спор.

Затем безымянный посетитель пробрался в бизнес-центр ночью и зачем-то сломал кран с водой. И вот теперь видеокамера поймала в объектив еще одного молодого человека, причем весьма солидной наружности.

На записи видно, как мужчина сначала просто выламывает из держателя флакон с жидким мылом и кладет в карман куртки, затем намеревается повторить трюк с другим дозатором, но тот ломается. Воришка с досадой пытается приладить дозатор на прежнее место, потом торопливо удаляется.

Напомним, шоплифтинг в России подпадает под 158-ю статью «Кража», степень наказания варьируется штрафом от 80 до 160 тысяч рублей.