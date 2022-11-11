В 2023 году доходы россиян упадут на 10% по сравнению с 2013 годом

Экономист предсказывает дальнейшее ухудшение жизни, основным показателем он предлагает считать не уровень зарплат, а, так называемые, реально располагаемые доходы.

Глядя на постоянно растущие цифры зарплат россиян в таблице, предлагаемой Росстатом, мы забываем о росте цен на товары и услуги и на общие показатели инфляции, - считает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

По мнению эксперта, реально располагаемые доходы – более четкий показатель, он учитывает все наши обязательные траты.

Самое благополучное соотношение доходов и расходов было зафиксировано в 2013 году.

Затем начался затяжной кризис, который не прекращается до сих пор.

В третьем квартале текущего года реально располагаемые доходы упали на 3,4%. Реальные денежные — на 2,4%.

В довершение всех бед реальные заработные платы за 8 месяцев упали на 1,5%. – напоминает Масленников.

И хотя темпы инфляции в октябре чуть снизились, впереди – повышение тарифов на ЖКУ, то есть новый инфляционный виток.

В абсолютных цифрах эта печальная арифметика означает снижение реально располагаемых доходов на 10% по сравнению с уровнем 2013 года.