Узнав, что бойфренд ее оставил, девушка вызвала полицию
Самый неожиданный повод обращения в полицию вызвал широкий резонанс в Сети.
В Китае обсуждают самый необычный повод обращения молодой женщины в полицию Самый неожиданный повод обращения в полицию вызвал широкий резонанс в Сети
Социальные сети Китая пестрят обсуждениями одного из самых неожиданных поводов вызова оперативников на дом. Потерпевшей оказалась молодая девушка, которую по непонятным ей причинам бросил возлюбленный.
- Почему он так поступил со мной? – вопрошала жительница восточной провинции Чжецзян. И явно ожидала от полицейских точного ответа на этот риторический вопрос.
Офицер полиции нашел время успокоить потерпевшую.
- Стоит ли искать парня, который так жестоко вас обидел? – ответил он вопросом на вопрос. И сам дал исчерпывающий ответ:
-Вы сами видите, что этот человек вас не стоит. Если мы его найдем и он вернется сюда, чтобы сказать вам лишь пару слов, вы вряд ли вновь станете счастливы и сможете удержать его возле себя.
Как сообщает Газета.Ru Полицейский посоветовал девушке заблокировать номер телефона сбежавшего бойфренда. Вычеркнуть парня из жизни и начать встречаться с другими, более достойными молодыми людьми.
Мудрый совет! Какой милый и достойный офицер! – восхищаются одни китайские пользователи Сети.
Вызвать полицию по такому поводу… И она еще удивляется, почему он от нее ушел, – ехидничают другие.