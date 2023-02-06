Узнав, что бойфренд ее оставил, девушка вызвала полицию

В Китае обсуждают самый необычный повод обращения молодой женщины в полицию Самый неожиданный повод обращения в полицию вызвал широкий резонанс в Сети

Социальные сети Китая пестрят обсуждениями одного из самых неожиданных поводов вызова оперативников на дом. Потерпевшей оказалась молодая девушка, которую по непонятным ей причинам бросил возлюбленный.

Почему он так поступил со мной? – вопрошала жительница восточной провинции Чжецзян. И явно ожидала от полицейских точного ответа на этот риторический вопрос.

Офицер полиции нашел время успокоить потерпевшую.

Стоит ли искать парня, который так жестоко вас обидел? – ответил он вопросом на вопрос. И сам дал исчерпывающий ответ:

-Вы сами видите, что этот человек вас не стоит. Если мы его найдем и он вернется сюда, чтобы сказать вам лишь пару слов, вы вряд ли вновь станете счастливы и сможете удержать его возле себя.

Как сообщает Газета.Ru Полицейский посоветовал девушке заблокировать номер телефона сбежавшего бойфренда. Вычеркнуть парня из жизни и начать встречаться с другими, более достойными молодыми людьми.