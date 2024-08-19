Упавший с горы на Бали россиянин за три дня заплатил более 700 тыс. за лечение

Российский турист, упавший с горы на Бали, заплатил за три дня 8 тыс. долларов (более 700 тыс. рублей) за лечение в местной клинике. Мужчина вовремя не оформил страховку.

Подробности приводит Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Мы лечимся без страховки, потому что купили страховку в день происшествия. Мы заплатили уже почти 8 тыс. долларов», - рассказал турист.

Он признался: на восхождение решились, посмотрев популярное видео. 35-летний турист оступился и полетел вниз с холма Труньян, высота которого составляет 1800 метров.

В клинике мужчине поставили пластину в плечо, провели операцию на бедре.

Напомним, мужчина с другими туристами совершал восхождение без гида. Однако подняться на холм у него не получилось. Упавшего туриста искали несколько часов.