Уфимцам продавали контрафактный алкоголь из туалета

Самую крупную и, пожалуй, самую оригинальную точку по продаже нелегального алкоголя обнаружили на одной из Уфимских улица сотрудники местного правопорядка.

Неприметный ларёк у дороги, продающий беляши и чебуреки, оказался местом, регулярно реализующим из-под полы десятки литров спиртосодержащего суррогата.

Как сообщает РЕН ТВ, склад алкогольной продукции находился тут же в уличном туалете позади магазинчика.

Благодаря успешно произведенной контрольной закупке, в ходе которой за 120 рублей была приобретена бутылка с характерно пахнущей прозрачной жидкостью, деятельность по продаже контрафакта удалась приостановить.

Продавец сперва даже не поверила, что «лавочку прикрывают», но когда ей показали видео закупки - отвертеться уже не смогла.

Владелец магазина на контакт с полицией пока не идёт.