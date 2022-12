Ученые ответили на вопрос, почему ёлочные гирлянды постоянно запутываются

Математики объяснили, почему опасно встряхивать коробку с елочной гирляндой

Количество узлов и петель на елочной гирлянде прямо пропорционально ее длине и количеству встряхиваний.

Вы заметили, как трудно бывает распутать новогоднюю электрогирлянду после ее, казалось бы, пассивного годичного пребывания в коробке?

Порой кажется, что сам черт вселяется в этот шнур, стремясь испортить нам приближающееся Рождество.

И вот уже мы в нетерпении дергаем за концы гирлянды, трясем ее то так, то эдак, и зачастую, праздник и в самом деле омрачается из-за повреждения нескольких лампочек или разрыва электрошнура.

Американские эксперты задались целью выяснить причины столь странного феномена. Они подошли к делу очень серьезно и поместили по итогам работы в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences целый математический трактат.

В нем присутствуют и зубодробительные формулы, и отсылки к полиноминальному инварианту Джонса, и к энергии Мёбиуса, и ко многому другому.

Тем, кому недосуг перед Рождеством изучать многостраничное исследование, ученые посоветовали простой способ раз и навсегда избавиться от запутывания гирлянды.

Разобрав ёлку, аккуратно сложите гирлянду без перехлестов в просторную коробку.

А затем – и это самое важное – бережно, в одной плоскости, не наклоняя и не перевертывая, поставьте коробку в самое безопасное место на ближайшие 365 дней.