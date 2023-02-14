Ученые объяснили, почему некоторые люди видят инопланетян

Ученые объяснили «инопланетные встречи» некоторых жителей Земли Если вас похищали инопланетяне – не переживайте. В Британии проведен хитроумный научный эксперимент

Едва ли не каждый десятый житель Земли готов подтвердить, что хоть однажды сталкивался с паранормальными явлениями.

Как минимум несколько сотен землян уверены, что становились жертвами инопланетного похищения с целью внеземного научного исследования.

И вот недавно английские ученые провели в Лондоне свой научный эксперимент. Исследовалась психика и особенности поведения двух групп британцев. В первую вошли те, кто считал себя похищенным.

Во вторую, контрольную – их сверстники, с которыми ничего подобного не случалось. Медкам удалось установить, что «опыт общения с представителями внеземной цивилизации» был у тех, кто способен впадать в сонный паралич – промежуточное состояние между сном и явью.

При этом у вполне нормального человека могут возникать слуховые и зрительные галлюцинации.

Практически все реципиенты первой группы оказались склонны к сонному параличу, тогда как во второй контрольной группе таковых не наблюдалось вовсе.