«У вас там что, кошек пытают»: в Челябинске закрыли школу вокала для взрослых

В Челябинске закрылась школа вокала, которая работала в многоквартирном доме на Комсомольском проспекте.

«Очень громко, очень шумно». «Дети не могут делать уроки». «Больше похоже не на пение, а на пытки и издевательства». «Как будто кошек пытают», характеризовали уроки хорового пения для взрослых жители многоквартирного дома на одной из улиц Челябинска.

Кружок открылся в одной из квартир на первом этаже и организаторы, судя по всему, не удосужились оборудовать помещение необходимой шумоизоляцией.

Потерпев несколько дней и наслушавшись диссонирующих вариаций на тему «Рюмки водки на столе» и «Проявите ко мне в сотый раз доброту», члены ТСЖ в свою очередь проявили настойчивость и обратились с жалобой в местное управление Роспотребнадзора.

Когда заинтригованные происходящим журналисты приехали к месту конфликта, они обнаружили, что дверь в злополучную квартиру заперта. Впрочем, как выяснилось, в городе под брендом этой же музыкальной школы работает еще один кружок.

«А у нас все в порядке, - сообщила руководитель кружка, – у нас кругом шумоизоляция. Мы тут уже пятый год и на нас никто не жалуется. Та точка действительно закрылась. Но это – их проблемы».