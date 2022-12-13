Тульские власти преподнесли горожанам 300-метровый член

Именно так расценили туляки кадастровую карту Кировского сквера, расположенного на правом берегу реки Улы. Очертания сквера поразительно напоминают стилизованный мужской детородный орган.

В рамках проекта по благоустройству сквера, водонапорная башня, зона тишины с перголой, а также вход и выход, после оконтуривания, действительно, образуют нечто странное.

По одной из народных версий, это – замаскированный, но недвусмысленный ответ местной администрации на вопрос, когда же, наконец, сквер приведут в нормальное состояние?

Первые разговоры о благоустройстве начались в Туле почти пять лет назад.

45 млн рублей были освоены городскими властями, но дальше демонтажа плитки, посадки деревьев и установки уличного освещения дело не пошло.

Мешают то коронавирус, то сложное международное положение.

В результате Кировский сквер превращается в зону отчуждения.

И накрывается – если посмотреть на карту – весьма неприличной символикой.