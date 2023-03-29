Требую продолжения банкета: стали известны подробности дебоша в питерском ресторане

Погром с битьем посуды и опрокидыванием столиков устроил в петербургском ресторане 45-летний посетитель.

Ужин со спиртным мужчина пожелал продолжить вне стен заведения. Он сделал дополнительный заказ «на вынос» и попросил официанта вызвать такси.

О том, что произошло в дальнейшем Фонтанке рассказал очевидец.

«Посетитель потребовал, чтобы машину подали ко входу, но сделать это было невозможно. Там находится тротуар, и сотрудник вежливо объяснил, что автомобилям запрещено по нему двигаться».

Вместо того, чтобы пройти несколько метров до разрешенного места парковки, посетитель вернулся и устроил погром.

Видеокамера запечатлела все детали пьяного дебоша, включая безуспешные попытки обслуживающего персонала успокоить буяна, а также вполне успешный процесс задержания дебошира, произведенный подоспевшими сотрудниками полиции.

Вместо продолжения банкета, виновника происшествия ожидает разбирательство по статье «Мелкое хулиганство».