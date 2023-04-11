Топ 5 фраз, которые чаще всего говорят люди перед смертью

Смерть не всегда приходит внезапно. Зачастую она оставляет нам время осмыслить прожитые годы и оценить жизнь, которой до этого мы не слишком дорожили.

Доктор Питер со ссылкой на сотрудников отдела паллиативной помощи хосписа в Сан-Франциско (США) приводит наиболее частые высказывания пациентов на пороге вечности.

«Я ни о чем не жалею!» Под таким девизом чаще всего прощаются с этим миром пожилые люди.

Есть и противоположный вариант: «Как жаль, что я не…» Далее, как правило, называется то, что человек не успел совершить: начатое и незаконченное дело жизни, воссоединение или примирение с некогда близким человеком. Иногда окончание фразы может быть «…не ценил жизнь без боли и страданий».

Более молодые пациенты формулируют итог жизни под другим углом:

«Я готов уйти!» или «Я не готов умирать». К сожалению, по статистке чаще звучит именно второй вариант предсмертного признания.

Мысленный контакт с любимым человеком, зачастую тоже уже ушедшим из жизни, сотрудники хосписа фиксируют очень часто.

«Я тебя люблю» - объектом признания может стать не только жена или муж умирающего. Им становятся покойные родители или воспитатели.

Врачи отмечают, что в последние минуты человек может внезапно начать обращаться к любимым на своем родном языке, в том числе на том, на котором не говорил долгие годы, проживая в другой стране.

Этот рефлекс порой шокирует даже родственников и пока остается загадкой для психологов.