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01:28, 10 января 2023
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Толпы голых лондонцев оккупировали столичное метро

Жители британской столицы вновь решились на беспрецедентные меры ради поддержания общего новогоднего настроения.

Сбросив себя предметы верхней одежды: костюмы, брюки и юбки, толпа обнаженных лондонцев заполонила вагоны и подземные переходы метро.

Толпы голых лондонцев оккупировали столичное метро

Для непосвященных в акцию «No Trousers Tube» такое поведение, казалось бы, благовоспитанных горожан, показалось форменным хулиганством.

А вот коренные жители мегаполиса отнеслись к выходке с пониманием, ибо каждому уважающему себя британцу известно, что забавная акция вот уже как два года отменялась из-за коронавирусных ограничений.

Голые поездки в метро начали практиковать актеры из группы комедийного перформанса Improv Everywhere.

Впервые акция была проведена в Нью-Йорке в 2002 году. С тех пор традиция прижилась, и теперь тысячи людей в 25 странах мира принимают участие в подобных мероприятиях

Толпы голых лондонцев оккупировали столичное метро
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