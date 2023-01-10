Толпы голых лондонцев оккупировали столичное метро

Для непосвященных в акцию «No Trousers Tube» такое поведение, казалось бы, благовоспитанных горожан, показалось форменным хулиганством.

А вот коренные жители мегаполиса отнеслись к выходке с пониманием, ибо каждому уважающему себя британцу известно, что забавная акция вот уже как два года отменялась из-за коронавирусных ограничений.

Голые поездки в метро начали практиковать актеры из группы комедийного перформанса Improv Everywhere.

Впервые акция была проведена в Нью-Йорке в 2002 году. С тех пор традиция прижилась, и теперь тысячи людей в 25 странах мира принимают участие в подобных мероприятиях