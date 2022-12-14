Tik-Tok станет экстремистской организацией

TikTok позволяет китайским спецслужбам собирать информацию об иностранцах.

Популярную соцсеть могут запретить в США как компьютерный сервис, реально угрожающий национальной безопасности.

В американский парламент поступила информация, согласно которой китайская компания «ByteDance» на законодательном уровне обязана предоставлять все данные приложения TikTok компьютерным специалистам Компартии Китая.

Сенаторы уже подготовили встречный законопроект, предусматривающий полную блокировку на электронных носителях американских пользователей TikTok, а заодно и всех других социальных сетей, подконтрольных и Китаю, и России

Речь не о креативных видеороликах, - поясни один из авторов законопроекта сенатор-республиканец Марко Рубио, – речь о компьютерном приложении, через которые ежедневно собираются персональные данные о десятках миллионах американских детей и взрослых.

Напомним, TikTok пока бьет все рекорды по темпам распространения.

На регулярной основе им пользуются около 1 млрд человек в 150 странах мира.