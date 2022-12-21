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05:37, 21 декабря 2022
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Тележки супермаркета прикатили пенсионеров прямо в ЗАГС

Пенсионеры влюбились друг в друга в супермаркете и обручились спустя три месяца.

Нечаянное столкновение тележек с продуктами послужило поводом для знакомства, за которым последовало бракосочетание.

Британцы Пол и Венди покупали продукты в супермаркете Sainsbury’s и случайно зацепили друг друга переполненными тележками. Что-то посыпалось на пол, что-то удалось подхватить… Слово за слово – и парочка договорилась поужинать вместе.

  • Я не искала любви, - призналась позже Венди. – Но между нами возникла мгновенна химия!

Спустя три месяца завсегдатаи Sainsbury’s оформили свои взаимоотношения юридически.

В этом не было би ничего удивительного, если бы не возраст молодоженов. Им на двоих – 163 года!

При этом Венди младше своего избранника на три года. Подсчитали кому сколько?

Любви все возрасты покорны. И эта история – лишнее тому подтверждение.

Источник:https://lenta.ru/
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