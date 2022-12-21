Тележки супермаркета прикатили пенсионеров прямо в ЗАГС

Нечаянное столкновение тележек с продуктами послужило поводом для знакомства, за которым последовало бракосочетание.

Британцы Пол и Венди покупали продукты в супермаркете Sainsbury’s и случайно зацепили друг друга переполненными тележками. Что-то посыпалось на пол, что-то удалось подхватить… Слово за слово – и парочка договорилась поужинать вместе.

Я не искала любви, - призналась позже Венди. – Но между нами возникла мгновенна химия!

Спустя три месяца завсегдатаи Sainsbury’s оформили свои взаимоотношения юридически.

В этом не было би ничего удивительного, если бы не возраст молодоженов. Им на двоих – 163 года!

При этом Венди младше своего избранника на три года. Подсчитали кому сколько?

Любви все возрасты покорны. И эта история – лишнее тому подтверждение.