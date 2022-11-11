Тайский COVID-22. Блогершу могут посадить за поедание супа с тушками летучих мышей

Тайская блогерша Фончанок Срисунаклуа выложила в сеть видеоролик с поеданием супа, в котором плавали настоящие отварные тушки летучих мышей.

Подписчики и просто зрители немедленно ополчились против блогерши, так как летучие мыши могут являться переносчиками самых разных болезней, включая злосчастный COVID-19 и прочие коронавирусы.

Некоторые зрители и вовсе пожелали блогерше отправиться на тот свет раньше, чем она распространит новую эпидемию.

К тому же в Таиланде летучие мыши являются охраняемым видом, и блогерша, помимо нареканий от зрителей, теперь может схлопотать реальный тюремный срок. В королевстве она может сесть за такой поступок на пять лет.

Блогершей уже заинтересовалась полиция. Её обвинили в хранении туш охраняемых диких животных.