Тайский COVID-22. Блогершу могут посадить за поедание супа с тушками летучих мышей
Тайская блогерша Фончанок Срисунаклуа выложила в сеть видеоролик с поеданием супа, в котором плавали настоящие отварные тушки летучих мышей.
Подписчики и просто зрители немедленно ополчились против блогерши, так как летучие мыши могут являться переносчиками самых разных болезней, включая злосчастный COVID-19 и прочие коронавирусы.
Некоторые зрители и вовсе пожелали блогерше отправиться на тот свет раньше, чем она распространит новую эпидемию.
К тому же в Таиланде летучие мыши являются охраняемым видом, и блогерша, помимо нареканий от зрителей, теперь может схлопотать реальный тюремный срок. В королевстве она может сесть за такой поступок на пять лет.
Блогершей уже заинтересовалась полиция. Её обвинили в хранении туш охраняемых диких животных.
Фото: ViralPress/Dailymail.co.uk