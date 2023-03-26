«Свобода тела»: Феминистки Берлина добились права посещать городские бассейны топлес
Уже больше ста лет в Германии практикуется Freikörperkultur (FKK) - «культура свободного тела».
Однако до недавнего времени появляться топлес представительницам прекрасного пола разрешалось только на открытых пляжах. Из муниципальных и коммерческих бассейнов желающих обнажиться выводили с привлечением охраны.
Два года назад француженка по имени Габриэль Лебертон попыталась позагорать с открытой грудью в одном из аквапарков Берлина.
А когда столкнулась с запретом – инициировала серию протестных акций под девизом «Ни один сосок не свободен, пока не будут свободны все соски».
Горожане обеих полов с энтузиазмом поддержали девушку: женщины-велосипедистки носились по городу топлес, мужчины одевали на голые торсы женские лифчики.
«Мы против двойных стандартов, - поясняли сторонники равноправия, - отказ в предоставлении людям одинаковых прав из-за их пола - это не вопрос мнения, а акт структурного сексизма.
Именно в этом кроется одна из причин сексуальных домогательств в отношении женщин».
В 2023 году, эстафету подхватила жительница Берлина Лотта Мис.
The Guardian, рассказывает о ее настойчивых обращениях к властям города с целью пресечь дискриминацию по половому признаку в городских бассейнах.
Власти пошли навстречу и официально разрешили женщинам, в том числе и иностранным туристкам, посещать бассейны и аквапарки без верхней части купальника.
Кстати, Берлин – уже второй немецкий город, где на общественно-социальном уровне больше нет разницы между мужской и женской грудью.
Первым, с весны прошлого года, стал Геттинген в Нижней Саксонии.