«Свобода тела»: Феминистки Берлина добились права посещать городские бассейны топлес

Уже больше ста лет в Германии практикуется Freikörperkultur (FKK) - «культура свободного тела».

Однако до недавнего времени появляться топлес представительницам прекрасного пола разрешалось только на открытых пляжах. Из муниципальных и коммерческих бассейнов желающих обнажиться выводили с привлечением охраны.

Два года назад француженка по имени Габриэль Лебертон попыталась позагорать с открытой грудью в одном из аквапарков Берлина.

А когда столкнулась с запретом – инициировала серию протестных акций под девизом «Ни один сосок не свободен, пока не будут свободны все соски».

Горожане обеих полов с энтузиазмом поддержали девушку: женщины-велосипедистки носились по городу топлес, мужчины одевали на голые торсы женские лифчики.

«Мы против двойных стандартов, - поясняли сторонники равноправия, - отказ в предоставлении людям одинаковых прав из-за их пола - это не вопрос мнения, а акт структурного сексизма.

Именно в этом кроется одна из причин сексуальных домогательств в отношении женщин».

В 2023 году, эстафету подхватила жительница Берлина Лотта Мис.

The Guardian, рассказывает о ее настойчивых обращениях к властям города с целью пресечь дискриминацию по половому признаку в городских бассейнах.

Власти пошли навстречу и официально разрешили женщинам, в том числе и иностранным туристкам, посещать бассейны и аквапарки без верхней части купальника.

Кстати, Берлин – уже второй немецкий город, где на общественно-социальном уровне больше нет разницы между мужской и женской грудью.

Первым, с весны прошлого года, стал Геттинген в Нижней Саксонии.