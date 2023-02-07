Стюардесса рассказала, как получить больше места в эконом-классе бесплатно

Разница в стоимости мест эконом- и бизнес-класса на иных рейсах отличается в разы. И составляет столь внушительную сумму, что даже люди с достатком предпочитают поджимать ноги и сутулить спину, вместо того, чтобы в полной мере насладиться комфортным перелетом.

Между тем, существует простой и совершенно бесплатный способ существенно улучшить свои «жилищные условия» в салоне эконом-класса. Правда для этого придется пожертвовать возможностью наблюдать землю в иллюминатор. И выбрать кресло возле прохода.

Стюардесса Swiss Air сообщила в TikTok о существовании «потайной кнопки» в крайнем подлокотнике. Как выяснилось, подавляющее число пассажиров понятия не имеют, что этот подлокотник может опускаться вниз точно так же, как и подлокотники между креслами.

Отыщите эту кнопку и нажмите на нее, - советует специалист. – Это сразу расширит полезную площадь вашего места и повысит комфортность перелета.

Простой лайфках уже стремительно набирает число посещений.

Многие просто в восторге. Правда, есть опасения, что возросшая популярность мест у прохода в конечном счете может повлиять на их стоимость.