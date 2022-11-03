«Странная масса»: Россиянка купила хлеб с мышиным помётом

Странная примесь в тесте хлебного мякиша попалась жительнице Нижнего Тагила.

Хлеб одного из местных производителей содержал пластичные черные сгустки со специфическим запахом.

К сожалению, заметить, что находится внутри, покупательнице удалось не сразу.

«В батоне была обнаружена очень странная вязкая масса. Первое, что приходит на ум, мышиные фекалии. Хотя, может быть, это просто пластилин, только вот откуда ему там быть», - комментирует женщина неудачную покупку.

Осознать, что полбатона мною уже съедено, было более чем неприятно, - сетует потерпевшая.

Поделившись фотографиями в социальной сети, россиянка вызвала бурю возмущения.

Оказалось, такого рода "сюрпризы", попадались не только ей.

Напомним, что в подобных случаях жалоба в соцсети вовсе не заменяет обращения к изготовителю некачественного товара.

В Роспотребнадзор, к слову, тоже стоит пожаловаться.

ФОТО: https://ru.freepik.com/