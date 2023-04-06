Странная кража: в российском супермаркете покупатель попытался стащить ребенка

Странный инцидент зафиксировали видеокамеры супермаркета города Качканар Свердловской области. На записи видно, как молодой человек в спортивной куртке пинает ногами сотрудницу магазина, после чего предпринимает попытку вытащить грудного младенца из оставленной на минуту коляски. Вовремя подбежавшая мать отгоняет хулигана.

О мотивах поступка можно только гадать. Коляска не сильно мешала молодому человеку, у которого не было даже тележки с продуктами.

Тем не менее, Lenta.ru со ссылкой на группу «Подслушано в Качканаре» в соцсети «ВКонтакте», сообщает, что сотрудники магазина опасаются выходить на работу. Стало известно, что неадекватный посетитель уже проявлял себя здесь подобным образом.

Запись передана местным правоохранительным органам. Начальник районного отделения полиции отреагировал следующим образом:

«Лицо будет привлечено по всей строгости закона. Однако не всегда по нашему желанию можно изолировать человека или отправить его за решетку».