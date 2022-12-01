Стас Борецкий стал президентом

Шоумен и провокатор Стас Борецкий решил вновь привлечь внимание к своей персоне.

На этот раз он это назначил себя президентом некоммерческой организации под названием «Союз профессиональных ритуальных агентов».

В услуги, предоставляемые компанией, входят сопровождение, охрана а также и непосредственно организация похоронных процессий "под ключ".

Ценник варьируется в зависимости от количества гостей, пышности сопутствующих аксессуаров и качества гробовой доски.

От лица директора фирмы, Борецкий обращается ко всем желающим, приглашая их воспользоваться сомнительной услугой.

Он готов познакомить своей командой, способной проконсультировать и удовлетворить запросы даже самого взыскательного клиента.

Напомним, недавно шоумен объявил себя родным сыном Бориса Моисеева и выразил намерение взять у почившего певца анализ ДНК, чтобы провести тест на отцовство.