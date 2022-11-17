Стало известно, какие глобальные катаклизмы ждут нас в следующем году

В 2023 году из Сибири придет новая пандемия, а орбита Земли трансформируется.

О катаклизмах и бедах планетарного масштаба предупреждают экстрасенсы.

Болгарская Ванга ясно увидела в грядущем году новые проблемы, по сравнению с которыми COVID-19 и СВО на Украине покажутся детскими шалостями.

Из Сибири на запад хлынет инфекция, пробужденная таянием вечной мерзлоты. Индию, только что вышедшую на первое место в мире по количеству населения, ждет голод от нашествия саранчи и небывалой 50-градусной жары. Австралия и Океания переживут страшные цунами и наводнения. США ослабнут и потеряют свое влияние.

Предсказательница также не исключает трансформирование орбиты Земли – что неизбежно повлечет за собой глобальные изменения климата на всех континентах.

Довершит потрясения прибытие из дальнего космоса представителей внеземной цивилизации.

Мы в редакции уже залезли под одеяла и накрылись медными тазами.