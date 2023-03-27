Стали известны подробности бойни в детской поликлинике в Мытищах
Драка случилась 25 марта в кабинете у офтальмолога.
Началось с того, что россиянка привела на обследование своего несовершеннолетнего сына в районную поликлинику города Мытищи.
Как сообщает mk.ru, сделала на это раньше времени, на которое была назначена запись.
Увидев, что около кабинета нет очереди, женщина зашла к доктору и попросила принять её первой.
Сотрудник больницы отказать не смог, и начал обследование.
Через несколько минут в кабинет вошёл мужчина и, ссылаясь на то, что пришел в назначенное время, в нецензурной форме попросил женщину с ребёнком выйти, а врача – прервать прием.
Когда врач отказался, мужчина попытался применить к нему физическую силу.
Нанеся несколько ударов, дебошир выскочил из кабинета, а когда на место прибыли сотрудники полиции, найти драчуна у них не получились.
Доктор и женщина написали на мужчину заявление и обратились в травмпункт для фиксации телесных повреждений.
Настойчивого пациента теперь не менее настойчиво ищут.