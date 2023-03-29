Спустился с пятого этажа прямо по стене: во Владивостоке объявился голый человек-паук

Смертельный трюк попал на видео и фото, и сейчас гуляет по Сети.

Полуголый мужчина спускается с пятого этажа пятиэтажки, цепляясь руками за балконные решетки и карнизы.

На уровне второго этажа срывается и падает, однако тут же встает, отряхивается и исчезает за углом дома.

Горожане выдвигают разные версии произошедшего.

«Выпил лишнего и решил стать человеком-пауком. Но где тогда веселые собутыльники, подбадривающие безумца и снимающие действо на смартфоны?»

«Сломал ключ – и торопился на службу. Тогда почему – в одних трусах?»

«Был застукан на свидании с чужой женой и спасался от мужа. Тогда вдогонку беглецу, скорее всего, полетели бы оставленные им брюки и ботинки».

Разгадать загадку стоит правоохранительным органам, - беспокоятся жители ул. Косыгина, 78. – Вдруг это грабитель?

Сообщается, правда, что спускался мужчина без тюка с награбленным.