Сотрудники силовых служб арестовали парк аттракционов

Установленные без согласования и должной проверки на безопасность батуты, горки, качели и другие уличные аттракционы стали объектом проверки в Екатеринбурге накануне приближающихся летних каникул.

В ходе совместного рейда городской администрации, контролирующих структур и правоохранительных органов было выявлено множество нарушений. Оказалось, что большая часть батутов установлены без регистрации, некоторые порваны и имеют другие повреждения.

В одном из районов все пять из пяти надувных горок, где играют дети, не имели регистрационных документов и сертификатов безопасности.

«Батуты устанавливают на муниципальной территории, прямо на парковках. Установщики, равно как и операторы, не знают ничего об обеспечении безопасности детей, – приводит возмущенную реплику члена Общественной палаты информационный портал E1.ru.

Теперь незаконными организаторами детских развлечений вплотную займутся сотрудники прокуратуры.