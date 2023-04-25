Сотрудница кинотеатра украла часы «Ролекс» у русской Скарлетт Йоханссон

В одном из кинотеатров столицы задержана уборщица, укравшая часы у Тик-ток модели Кати Шумской, также известной как «русская Скарлетт Йоханссон».

Выходку женщины напрямую назвать кражей трудно — сотрудница киноцентра просто взяла полуторамиллионные Ролекс, которая девушка по рассеянности забыла на кресле.

По данным telegram-канала Shot, Шумская весь день шумно отдыхала с друзьями. Сначала позавтракала в ресторане, затем сходила на квест, а под вечер решила посмотреть кино. Тут-то тиктокерша зачем-то и сняла с запястья дорогостоящий аксессуар и, положив его на соседнее кресло, благополучно о нём забыла.

Обнаружила пропажу блогерша лишь по возвращении домой после трёх часов ночи.

Девушка тут же отправилась в полицию, и убедила сотрудников всё бросить и немедленно начать расследование.

В итоге часы нашлись у уборщицы кинотеатра. Когда её взяли оперативники, она тут же согласилась вернуть «Ролекс».

Шумская простила уборщицу и попросила полицию её отпустить.

Большинство подписчиков девушки уже посмеялись над «пропажей века» и сошлись во мнении, что русская Скарлет просто нуждалась в лишнем пиаре.