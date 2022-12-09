Собутыльники всего мира готовятся отметить свой «профессиональный» праздник.

Как правильно отметить День собутыльника

Историки спорят о происхождении этого праздника. Но сходятся в одном: отмечать его нужно не в большой компании, а вдвоем (или втроем).

В списке стран, лидирующих по количеству выпиваемого на душу населения алкоголя, Россия занимает скромное 26 место. Англия и Ирландия стоят куда ближе к лидеру – Сейшельским островам, где алкоголя, в пересчете на чистый этиловый спирт, мужчины ежегодно потребляют 32 л, а женщины 9,5 л. Но дело не в количестве, а в качестве. И не спиртного, а общения.

В Великобритании, претендующей на авторство создания Дня собутыльника, ученые доказали, что общение в пабах благотворно влияет на душевную гармонию человека.

Чтобы отсечь все постороннее, мешающее задушевной выпивке, в ряде питейных заведений этой страны в бары запрещено входит с включенными мобильными телефонами. За это полагается штраф в пользу заведения.

В России таких правил нет. Но неписанное правило уважительного отношения к собутыльнику держится уже третье столетие.

Риторический вопрос «ты меня уважаешь» отражает саму сущность праздника. Который, как считают наши соотечественники, зародился все-таки в нашей стране.

Самоутверждение и самоуважение, увы, не так часто сопутствуют нам в нашей нелегкой жизни.

А потому возможность высказаться, «выпустить пар» в неформальной обстановке тихого душевного застолья – это и есть ключ к правильному проведению сегодняшнего праздника.

Мы вас уважаем!