Шашлыки у могил: в Екатеринбурге цыгане устроили пирушку на кладбище

С непривычным для региона размахом празднуют Радоницу в Екатеринбурге.

Там, пришедшие на кладбище местные жители с удивлением столкнулись с толпами цыган, которые тоже, видимо, решили почтить память усопших родственников.

Как сообщает портал Е1, цыгане не стесняются и особо не мелочатся. Они несут не только еду и напитки, но и раскладные столы.

В итоге торжественный обычай со стороны стал больше напоминать весёлую вечеринку: между могилами развернулась полноценная трапеза. Кое-где даже развели костры и поставили мангалы с шашлыками.

Многие местные жители не оценили такой подход к традиции: «У нас вообще-то санитарные службы подобное запрещают».

«Женщину это оскорбило до глубины души. Ведь свалка выросла рядом с могилой ее родственника — ветерана Великой Отечественной», — жалуются некоторые екатеринбуржцы в комментариях.