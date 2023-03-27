Сериал «Властелин колец» подвергся критике за жестокое обращение с животными

Активисты общества «Люди за этичное обращение с животными» предложили отказаться от использования лошадей в кинематографе

В Великобритании продолжается производство сериала по мотивам книг Дж. Толкиена «Властелин колец». Дж. Д. Пейн и Патрик Маккей запланировали экранизировать едва ли не всю Вторую эпоху знаменитого легендариума, включая эпическую историю Нуменорского королевства и Последнего Союза эльфов и людей.

Однако сейчас по этим планам нанесен ощутимый удар со стороны общества «Люди за этичное обращение с животными» (PETA).

Дело в том, что во время одной из репетиций прямо на съемочной площадке от сердечной недостаточности умерла лошадь, задействованная в съемках.

Активисты тут же призвали продюсеров отказаться от применения в кинематографе живых скакунов, заменив их компьютерной графикой, как это делается, когда нужно показать мифических чудовищ.

«Если у создателей проекта не получается обойтись без эксплуатации животных для своего искусства, то им следует что-то придумать — никто не хочет смотреть телевизионный проект, чья тема — мучения», — считает вице-президент PETA Лиза Ланге.