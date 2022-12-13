Серьги в виде пениса становятся всё популярней
Светская тусовка начинает поиски скандального аксессуара.
Недавно в сеть просочились фото, пожалуй, самого оригинального изделия в области отечественного ювелирного мастерства.
Две достаточно объемных конструкции из бивня с использованием первоклассного соболиного пуха представляют собой ничто иное, как набор сережек в виде пары мужских пенисов.
Предполагается, что украшение действительно можно надеть на выход.
Шедевр анонимного дизайнера стал невольным гвоздем сразу нескольких хенд-мейд ярмарок в регионе. Однако, как водится, организаторы мероприятий такую популярность не оценили.
«Нам самородок подобный не нужОн» - признались в администрации, - контакты не дадим.
Очень жаль. Ведь во многом именно благодаря таким мастерам кто-то все еще ходит на блошиные рынки.
Кроме того, не стоит забывать, что во многих языческих религиях образ фаллоса является культовым. Он служи символом плодородия и начала новой жизни.