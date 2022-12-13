Серьги в виде пениса становятся всё популярней

Светская тусовка начинает поиски скандального аксессуара.

Недавно в сеть просочились фото, пожалуй, самого оригинального изделия в области отечественного ювелирного мастерства.

Две достаточно объемных конструкции из бивня с использованием первоклассного соболиного пуха представляют собой ничто иное, как набор сережек в виде пары мужских пенисов.

Предполагается, что украшение действительно можно надеть на выход.

Шедевр анонимного дизайнера стал невольным гвоздем сразу нескольких хенд-мейд ярмарок в регионе. Однако, как водится, организаторы мероприятий такую популярность не оценили.

«Нам самородок подобный не нужОн» - признались в администрации, - контакты не дадим.

Очень жаль. Ведь во многом именно благодаря таким мастерам кто-то все еще ходит на блошиные рынки.

Кроме того, не стоит забывать, что во многих языческих религиях образ фаллоса является культовым. Он служи символом плодородия и начала новой жизни.