Семейную пару приняли за свингеров из-за принта на одежде

Хотите примкнуть к свингерам, но не знаете, как это сделать? Наденьте плавки с ананасами

Эта забавная история потешила весь TikTok. И послужила поводом для многочисленных обсуждений.

Все началось с того, что некая супружеская пара, отправляясь на южный курорт, обновила свой купальный гардероб. И приобрела купальники с изображением ананасов.

На пляже на нас сразу стали как-то очень «мило» посматривать, - поделилась впечатлениями супруга. – Мы долго не понимали в чем дело.

А дело в том, пояснили знающие люди, что плоды ананаса, да еще в перевернутом виде – это тайный знак свингеров. Пар, практикующих регулярный обмен партнерами и партнершами для сексуальных игр.

Обращался ли кто-нибудь к невинным супругам с подобными предложениями или нет – тиктокерша не уточняет. По ее словам, она понятия не имела о коварных свойствах популярных плодов. И вовсе не собиралась менять своего мужа на какого-то незнакомого мужика.

Слава Богу, что ананасы, а не радуга!

Дурачье, я вот никакой не свингер, а ананасы люблю! - – комментируют читатели.

Кстати, откровения ни в чем не повинной женщины за четыре дня набрали в интернете более 4,3 млн просмотров!