Сексуальные игры закончились для любовников вызовом службы спасения

Молодая пара сковала себя наручниками, при этом ключи от стальных браслетов оказались потеряны.

После безуспешных попыток освободиться самостоятельно, мужчина вызвал по телефону спасателей.

Трагикомичная история приключилась в одном из отелей под Солнечногорском. Любовники сняли номер на сутки, провели в нем ночь, но под утро их планы разошлись.

Девушке было пора уходить, мужчина настаивал на продолжении романтического свидания.

Договориться по-хорошему не получилось, и молодой человек использовал стальные наручники в качестве безотказного аргумента.

Прикованная друг к другу пара быстро опомнилась и попыталась разомкнуться. Но крохотный ключик, выпав из кармана брюк, куда-то закатился, а отыскать его в скованном положении оказалось делом немыслимым.

Здраво оценив ситуацию, пара приняла единственно верное решение: позвонила по телефону 112.

Спасателям потребовалось не более пяти минут, чтобы освободить молодых людей из незапланированного любовного плена.