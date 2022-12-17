Сексуальному маньяку удалось сделать 142 снимка под юбками у женщин

Чтобы снять депрессию и суицидальные мысли, мужчина в течение двух лет ездил в метро, пристраиваясь позади своих жертв.

Ловко приседая или нагибаясь, ловкач включал видеокамеру своего телефона, нацеливая ее в область женских гениталий.

Полиция Сингапура задержала 39-летнего уроженца Малайзии, некоего Тань Хань Чэка, в момент очередного, 143-го правонарушения.

Патруль, находящийся на противоположном эскалаторе, вовремя среагировал на происходящее и сумел догнать извращенца.

В полицейском участке мобильник правонарушителя проверили, и обнаружили в нем 142 короткие, но непристойные видеозаписи.

Чаще всего Хэк выбирал для съемок девушек в мини юбках и коротких платьях, которые часто одевают гражданки островного государства.