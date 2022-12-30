Секса не будет: магазины для взрослых прячут свою продукцию
Отечественные секс-шопы становятся все более целомудренными. С витрин и прилавков постепенно исчезают страпоны, фаллоимитаторы и кое-какие другие приспособления. Всему виной новый федеральный закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ.
Изюминка ситуации в том, что многоликий секс не разделает взрослые игрушки на однополые и разнополые.
Что из продукции выбирают гомосексуальные пары, а что – гетеросексуальные определить непросто. Менеджеры интим-магазинов не вправе спрашивать у клиентов про их ориентацию.
И, скажем, отказывать женщине в покупке страпона а мужчине – в выборе фаллоса.
Продавцы идут на компромисс: они заклеивают этикетки с рисунками или пояснениями, однозначно указывающими на однополый секс.
А сами предметы из продажи не изымают.
На сайтах все пока вообще остается без изменений.