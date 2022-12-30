Секса не будет: магазины для взрослых прячут свою продукцию

Отечественные секс-шопы становятся все более целомудренными. С витрин и прилавков постепенно исчезают страпоны, фаллоимитаторы и кое-какие другие приспособления. Всему виной новый федеральный закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ.

Изюминка ситуации в том, что многоликий секс не разделает взрослые игрушки на однополые и разнополые.

Что из продукции выбирают гомосексуальные пары, а что – гетеросексуальные определить непросто. Менеджеры интим-магазинов не вправе спрашивать у клиентов про их ориентацию.

И, скажем, отказывать женщине в покупке страпона а мужчине – в выборе фаллоса.

Продавцы идут на компромисс: они заклеивают этикетки с рисунками или пояснениями, однозначно указывающими на однополый секс.

А сами предметы из продажи не изымают.

На сайтах все пока вообще остается без изменений.