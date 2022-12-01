Самая пышнотелая в мире певица-репер разделась перед камерой

Раздельный купальник-бикини просто потонул в телесах 140-килограммовой Лиззо.

Мелисса Вивиан Джефферсон, известная любителям жанра как Lizzo, начала стремительно полнеть еще с подросткового возраста. Но вместо того, чтобы удариться в комплексы, сумела сделать свой внешний недостаток уникальным брендом.

Довольно успешно занимаясь репом, Лиззо начала пропагандировать бодипозитивность, чем заслужила в США огромную популярность.

Сколотив вокруг себя команду таких же плотных девушек, артистка сегодня имеет в Сети огромную армию подписчиков. Но не часто балует их откровенными фотосессиями.

И вот – своего рода сенсация. Лиззо не только рискнула выложить достаточно откровенное фото у кромки бассейна, но и сопроводила кадр безапелляционной подписью: я – секс-символ.