Россиянка жестоко отомстила за погибшую чихуахуа

Прогулка с собакой закончилась печально для жительницы города Долгопрудный.

Чуть менее, но тоже плохо обернулась история и для 29-летнего владельца автомобиля Форд.

Женщина лишилась собаки, а водитель – лобового стекла.

Инцидент имел место в тёмное время суток, поэтому, точно установить, кто виновен на самом деле достаточно сложно.

Всё произошло внезапно: женщина на секунду отвлеклась на разговор по мобильному телефону, в то время как во двор заехал серебристый форд.

Выбежавшая на мостовую собака, попала под колесо автомобиля и погибла на месте.

В следующую секунду разъярённая владелица животного уже молотила лобовое стекло автомобиля.

После нескольких ударов стекло дало трещину, а затем и вовсе разбилось в дребезги.

Попытка объяснить, что в тёмное время суток лучше держать маленьких собак на поводке, россиянку не успокоила.

Как сообщает издание kp.ru, cитуацию разрешил супруг женщины, которому та позвонила. Водитель объяснил собеседнику ситуацию, и мужчины сошлись на том, что муж хозяйки погибшей собаки возместит ущерб за повреждение автомобиля.