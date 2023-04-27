Россиянка жестоко отомстила за погибшую чихуахуа
Прогулка с собакой закончилась печально для жительницы города Долгопрудный.
Чуть менее, но тоже плохо обернулась история и для 29-летнего владельца автомобиля Форд.
Женщина лишилась собаки, а водитель – лобового стекла.
Инцидент имел место в тёмное время суток, поэтому, точно установить, кто виновен на самом деле достаточно сложно.
Всё произошло внезапно: женщина на секунду отвлеклась на разговор по мобильному телефону, в то время как во двор заехал серебристый форд.
Выбежавшая на мостовую собака, попала под колесо автомобиля и погибла на месте.
В следующую секунду разъярённая владелица животного уже молотила лобовое стекло автомобиля.
После нескольких ударов стекло дало трещину, а затем и вовсе разбилось в дребезги.
Попытка объяснить, что в тёмное время суток лучше держать маленьких собак на поводке, россиянку не успокоила.
Как сообщает издание kp.ru, cитуацию разрешил супруг женщины, которому та позвонила. Водитель объяснил собеседнику ситуацию, и мужчины сошлись на том, что муж хозяйки погибшей собаки возместит ущерб за повреждение автомобиля.