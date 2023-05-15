Россиянин случайно стал владельцем квартиры в Москве, пока отбывал срок в тюрьме
Житель Ногинска случайно стал владельцем квартиры в Москве, пока сидел в тюрьме.
35-летний житель города Ногинска, получив условный срок за кражу, систематически забывал отмечаться в инспекции. Как следствие — превратил своё условное наказание в реальное — отправился в колонию.
После освобождения мужчина вернулся к жене и пара поселилась в съемной квартире на Волгоградском проспекте.
Однажды, заглянув на сайт Госуслуг, россиянин, обнаружил, что на нем висят долги за квартиру на улице Братиславская.
Так житель Подмосковья узнал, что у него, оказывается, есть собственность в столице: отдельная квартира, которая таинственным образом появилась за то время, пока мужчина отбывал срок наказания.
Ошарашенный таким сюрпризом, гражданин явился в МФЦ, чтобы прояснить ситуацию. Там подтвердили: действительно — он собственник квартиры в Москве.
В подтверждение даже выдали бумаги: договор купли-продажи от 2014 года, где некий незнакомый ему человек продает квартиру на 1 этаже в многоэтажке у метро Братиславская.
Telegram-канал Осторожно Москва сообщает, что мужчину сведения, полученные в МФЦ, не успокоили.
Он обратился в правоохранительные органы с просьбой выяснить, каким образом недвижимость на Братиславской перешла в его собственность, и кто воспользовался его документами.