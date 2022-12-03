Россияне просят у фармацевтов «Лариску». Зачем им «синий кот» и что еще просят больные?

Простудившись, люди не всегда запоминают, что им прописал врач, или же не могут расшифровать почерк на листочке. Это становится частыми конфузами в общении с фармацевтами.

Так, специалисты поделились самыми странными и смешными запросами россиян. Например, человек может попросить «Лариску», хотя на самом деле ему нужна не женщина, а препарат «Лориста». Иногда они просят «Кадиллак» (правильно – «Коделак») и синего кота (правильно – «Синекод»).

«Дайте Тайфун», - смело просит больной, имея в виду «Тауфон». «А есть ли Капитон?», - путается пациент слово «Кавинтон».

А запрос о том, что нужно принести просто траву, может поставить фармацевта в тупик. Речь тут идет о «Травопросте».