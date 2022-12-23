Россиянам могут запретить посещать бары в следующем году

Посещать ли россиянам митинги, стадионы и бары с нового года будет решать суд.

Пленум Верховного суда РФ регламентировал вопросы об административном надзоре за освобожденными из заключения гражданами.

Орган, обеспечивающий единообразие применения законов в стране, обратил внимание, что бывшие заключенные, оказавшись на свободе, подчас неправомочно лишаются некоторых своих прав.

Причем эти ограничения налагаются произвольно.

В этой связи Пленум пояснил, что окончательное решение о том или ином ограничении зависит от суда.

Суд, в свою очередь, обязан выносить (или не выносить) эти ограничения с учетом конкретных обстоятельств дела.

К примеру, если гражданин получил срок за преступление, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, ему после освобождения может быть запрещено посещать питейные заведения и винные магазины.

Возможность дальнейшего посещения митингов, шествий и демонстраций также должна зависеть от судей, которые могут наложить запрет или дать разрешение, в зависимости от поведения гражданина на суде или в местах отбывания наказания.

Аналогичная процедура касается посещения массовых спортивных и культурно-зрелищных мероприятий.