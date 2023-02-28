Российско-китайское производство в одном из регионов РФ успешно заменило европейское

Российско-китайское производство в одном из регионов России успешно заменило европейское.

Как сообщает один из работников магазина по продаже сантехники в Екатеринбурге, итальянские, немецкие, португальские и французские марки унитазов, в свое время пользующиеся высоким спросом, недавно с прилавков исчезли. За ними ушли с российского рынка и их производители.

Сначала контакты еще держались, а товар пытались завозить через соседние страны, однако вскоре это оказалась невыгодным: в связи с повышением цен на логистику, выросли и отпускные.

Соответственно, ставшие «люксовыми» бренды унитазов, поставленные в сроки, не нашли своего покупателя.

Проведя антикризисное исследование, местные производители сантехнического оборудования оперативно наладили поставки с Востока, заручившись поддержкой китайских партнёров.

Как сообщает информационное агентство URA.ru по качеству фаянсовый товар почти не отличается от европейских аналогов, а поставки могут быть регулярными и недорогими в цене.