Российским школьникам запретят пирсинг, макияж и крашеные волосы

Общественная палата города Шадринска предлагает запретить в школах яркий маникюр, пирсинг и другую атрибутику молодежных субкультур. Одежда также не должна быть вызывающей.

«Сейчас дети ходят в школу в чем попало, мальчики с длинными волосами, с кольцами в носу, девочки с экстремальными прическами и крашенными в яркие цвета волосами», - рассказал корреспонденту URA.RU представитель городской общественности.

Как стало известно, инициатива была направлена в Курганскую областную думу в виде письма с предложением внести соответствующие изменения в региональный закон.

В областной Думе пояснили, что вопросы школьной одежды и формы регламентированы федеральным законом №237 «Об образовании в РФ», однако школы вправе сами устанавливать требования к одежде учащихся. Шадринские депутаты в целом не поддержали инициативу общественников.

Департамент образования и науки региона также посчитал нововведение нецелесообразным, а ответственность за нарушения, предлагаемую инициаторами – выходящей за пределы компетенции субъекта Российской Федерации.