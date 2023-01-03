Российский священник переоделся в Санта-Клауса

Вопрос о том, как относится Российская православная церковь к знаменитому новогоднему волшебнику, с некоторых пор волнует умы наших, наиболее аскетичных духом сограждан.

Как-никак, носитель чудес, стало быть, колдун – как ни крути!

И вот теперь клирик храма во имя Святителя Мирликийского в Отрадном Николай Бабкин развеял все сомнения на эту тему.

Известный блогер, популяризатор православия и милосердия (Николай занимается психологической помощью семьям с аутичными детьми) сам на время стал дедом Морозом.

Свою улыбающуюся физиономию в обрамлении белых усов и бороды он выложил в Telegram-канале.

Паства отреагировала на это новогоднее превращение с восторгом: «Батюшка, вы супер!», «Прищур отличный», «Дед Мороз из Азии», и т.д.

И в самом деле: Дед Мороз – это радостная детская сказка, а вовсе не символ оккультизма.